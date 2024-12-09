Матей МАТИЧ: «Это будет снова трудная игра»
Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Рухом»
Защитник житомирского «Полесья» Матей Матич поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против львовского «Руха».
– Нет такого ощущения, что это какой-то кубковый матч? В среду сыграли первый матч, а сейчас ответный матч?
– Можно так сказать, но только из-за интенсивности, в основном физической. Потому что между поединками не слишком много времени. Но смысл игры конечно иной. Ты мыслишь иначе, ведь чемпионат длительный, и каждая игра имеет значение. Мы хотим выигрывать каждый поединок. Но если брать чисто по интенсивности, то да.
– А «Рух» вас вообще чем-то удивил?
– Я думаю, что нет, потому что мы хорошо подготовились. Просто нам надо было лучше выполнить наш план на игру.
– В матче с «Рухом» вы использовали новую формацию, то есть сыграли 3-5-2. Насколько она является для вас комфортной?
– Я считаю, что мы быстро успели перестроиться, поэтому мы хорошо справились. Мне лично было комфортно, я привык играть слева. Поэтому, для меня это не является проблемой. Так что все хорошо.
– Опять игра с «Рухом», она уже будет дома. В Житомире она будет не менее легкой?
– Я думаю, что это будет снова тяжелая игра, потому что «Рух» очень хорошая команда. Но на домашнем поле, с родными болельщиками, с их поддержкой, я думаю, что мы победим.
Матч «Полесье» – «Рух» состоится 9 декабря в 18:00 по киевскому времени.
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