Матей МАТИЧ: «Это будет снова трудная игра»

Защитник житомирского «Полесья» Матей Матич поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Нет такого ощущения, что это какой-то кубковый матч? В среду сыграли первый матч, а сейчас ответный матч?

– Можно так сказать, но только из-за интенсивности, в основном физической. Потому что между поединками не слишком много времени. Но смысл игры конечно иной. Ты мыслишь иначе, ведь чемпионат длительный, и каждая игра имеет значение. Мы хотим выигрывать каждый поединок. Но если брать чисто по интенсивности, то да.

– А «Рух» вас вообще чем-то удивил?

– Я думаю, что нет, потому что мы хорошо подготовились. Просто нам надо было лучше выполнить наш план на игру.

– В матче с «Рухом» вы использовали новую формацию, то есть сыграли 3-5-2. Насколько она является для вас комфортной?

– Я считаю, что мы быстро успели перестроиться, поэтому мы хорошо справились. Мне лично было комфортно, я привык играть слева. Поэтому, для меня это не является проблемой. Так что все хорошо.

– Опять игра с «Рухом», она уже будет дома. В Житомире она будет не менее легкой?

– Я думаю, что это будет снова тяжелая игра, потому что «Рух» очень хорошая команда. Но на домашнем поле, с родными болельщиками, с их поддержкой, я думаю, что мы победим.

Матч «Полесье» – «Рух» состоится 9 декабря в 18:00 по киевскому времени.