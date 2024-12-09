Артем СМОЛЯКОВ: «Все есть: массаж, сауна, процедуры»
Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Рухом»
Защитник житомирского «Полесья» Артем Смоляков рассказал о подготовке к матчу 16-го тура УПЛ против львовского «Руха».
– Вы сегодня на тренировке играли в какую-то такую особую игру. Там были победители, вручались награды. Можешь рассказать, что там было?
– Это так называемые игры Кныша, мы их так называем. Веселые игры, надо выполнить несколько заданий. Кто первый выполнит – тот и выиграл.
– Там было три группы. В какой ты был? Ты победил?
– К сожалению, я сегодня проиграл все, что можно.
– У вас на этих играх, как вы их называете, в честь тренера, было несколько упражнений – какими именно они были?
– Надо было попасть из центра в ворота, закрутить мяч с углового и еще несколько игр достаточно простых. Да все игры достаточно простые. Может труднее, надо носочком забросить в маленькое такое пространство между воротами. Все достаточно просто.
– У вас за последнюю неделю было много переездов, как вы сейчас восстанавливаетесь, успеет ли команда восстановиться ко второму матчу с «Рухом»?
– Еще есть несколько дней. Все есть: массаж, сауна, процедуры кому надо – я думаю, команда будет в достаточно хорошем состоянии.
Матч «Полесье» – «Рух» состоится 9 декабря в 18:00 по киевскому времени.
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