ФОТО. Полностью обнажена. Одиозная девушка звезды Динамо подожгла соцсети

Кристина Крыжановская, скандальная девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, поделилась провокационными откровенными фотографиями в сети Instagram.

На одной из фотографий полностью обнаженная девушка лежит в ванной, а на другой, на фоне ее обнаженных ног, можно увидеть и саму звезду «бело-синих».

«Серендипность в каждом снимке», – подписала публикацию Кристина.

Напомним, Кристина Крыжановская является бывшей девушкой футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – экс-одноклубника Герреро. Также Кристина недавно рассказывала, что к ней, уже во время отношений с Эдуардо, «подкатывали» несколько игроков «Динамо».

ФОТО. Полностью обнаженная. Скандальная девушка звезды Динамо подожгла соцсети