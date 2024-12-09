ФОТО. Полностью обнажена. Одиозная девушка звезды Динамо подожгла соцсети
На фотографии Кристины Крыжановской попал и Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановская, скандальная девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, поделилась провокационными откровенными фотографиями в сети Instagram.
На одной из фотографий полностью обнаженная девушка лежит в ванной, а на другой, на фоне ее обнаженных ног, можно увидеть и саму звезду «бело-синих».
«Серендипность в каждом снимке», – подписала публикацию Кристина.
Напомним, Кристина Крыжановская является бывшей девушкой футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – экс-одноклубника Герреро. Также Кристина недавно рассказывала, что к ней, уже во время отношений с Эдуардо, «подкатывали» несколько игроков «Динамо».
ФОТО. Полностью обнаженная. Скандальная девушка звезды Динамо подожгла соцсети
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