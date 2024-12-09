Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полностью обнажена. Одиозная девушка звезды Динамо подожгла соцсети
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:25
2102
1

ФОТО. Полностью обнажена. Одиозная девушка звезды Динамо подожгла соцсети

На фотографии Кристины Крыжановской попал и Эдуардо Герреро

09 декабря 2024, 09:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:25
2102
1
ФОТО. Полностью обнажена. Одиозная девушка звезды Динамо подожгла соцсети
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, скандальная девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, поделилась провокационными откровенными фотографиями в сети Instagram.

На одной из фотографий полностью обнаженная девушка лежит в ванной, а на другой, на фоне ее обнаженных ног, можно увидеть и саму звезду «бело-синих».

«Серендипность в каждом снимке», – подписала публикацию Кристина.

Напомним, Кристина Крыжановская является бывшей девушкой футболиста «Колоса» Даниила Алефиренко – экс-одноклубника Герреро. Также Кристина недавно рассказывала, что к ней, уже во время отношений с Эдуардо, «подкатывали» несколько игроков «Динамо».

ФОТО. Полностью обнаженная. Скандальная девушка звезды Динамо подожгла соцсети

По теме:
Лидер Руха признался, как ничья с Шахтером в УПЛ повлияла на команду
Матей МАТИЧ: «Это будет снова трудная игра»
Артем СМОЛЯКОВ: «Все есть: массаж, сауна, процедуры»
Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото lifestyle
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Футбол | 08 декабря 2024, 17:39 2
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год

«Ингулец» и «Заря» 8 декабря уже не доиграют

Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Бокс | 09 декабря 2024, 08:48 0
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Александр принял участие в опросе от DAZN

ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
Футбол | 08.12.2024, 17:09
ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
Футбол | 09.12.2024, 07:01
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
Футбол | 09.12.2024, 10:11
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
вот почему он плохо играет
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 2
Бокс
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
09.12.2024, 06:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем