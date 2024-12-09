Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сыграть на Олимпиаде?» Мбаппе озвучил цели на карьеру, сказав о ЗМ
Испания
09 декабря 2024, 09:46 | Обновлено 09 декабря 2024, 09:47
210
0

«Сыграть на Олимпиаде?» Мбаппе озвучил цели на карьеру, сказав о ЗМ

Француз уверен, что ему удастся выиграть приз

09 декабря 2024, 09:46 | Обновлено 09 декабря 2024, 09:47
210
0
«Сыграть на Олимпиаде?» Мбаппе озвучил цели на карьеру, сказав о ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча». Француз заявил, что точно выиграет престижную награду.

«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я получу его», – сказал Мбаппе.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» перед началом нынешнего сезона. «Сливочные» подписали звездного француза на правах свободного агента, когда подошел к концу его контракт с ПСЖ

В настоящее время «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть 36 турнирных пунктов после 16 матчей.

Ранее Килиан обратился к фанатам мадридского «Реала», заявив, что у него нет никакой депрессии.

По теме:
«Не случайность» Симеоне отреагировал на безумную победу Атлетико в Ла Лиге
Килиан МБАППЕ: «У меня нет депрессии. И люди не должны так говорить»
Килиан МБАППЕ: «Я был ужасно злой на Месси»
Килиан Мбаппе Золотой мяч Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Футбол | 08 декабря 2024, 12:31 3
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти

На роль нового тренера мадридцев рассматриваются Зинедин Зидан, Рауль и Сантьяго Солари

Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Футбол | 09 декабря 2024, 07:11 2
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо

8 декабря киевляне уверенно переиграли соперников 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25

Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Бокс | 09.12.2024, 07:44
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
Футбол | 09.12.2024, 07:01
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
ФОТО. Chill guys. Ванат и Бражко отпраздновали гол в стиле популярного мема
«Мы точно заслужили» Забарный отреагировал на трудную победу Борнмута в АПЛ
Футбол | 09.12.2024, 08:49
«Мы точно заслужили» Забарный отреагировал на трудную победу Борнмута в АПЛ
«Мы точно заслужили» Забарный отреагировал на трудную победу Борнмута в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 3
Футбол
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 11
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
07.12.2024, 20:45 10
Теннис
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем