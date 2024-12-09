«Сыграть на Олимпиаде?» Мбаппе озвучил цели на карьеру, сказав о ЗМ

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча». Француз заявил, что точно выиграет престижную награду.

«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лига чемпионов – я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение – конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы выиграть его. Если я сделаю все возможное, чтобы выиграть его, я получу его», – сказал Мбаппе.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» перед началом нынешнего сезона. «Сливочные» подписали звездного француза на правах свободного агента, когда подошел к концу его контракт с ПСЖ

В настоящее время «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У подопечных Карло Анчелотти есть 36 турнирных пунктов после 16 матчей.

Ранее Килиан обратился к фанатам мадридского «Реала», заявив, что у него нет никакой депрессии.