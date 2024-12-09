«Мы точно заслужили» Забарный отреагировал на трудную победу Борнмута в АПЛ

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный отреагировал на победу «вишен» в матче 15 тура Английской Премьер-лиги, где его команда в тяжелом матче победила «Ипсвич» (2:1).

В первом тайме мы пропустили гол, которого не ожидали. Я всегда думаю, что нужно верить в себя, в команду и не сдаваться. Это и случилось. Мы просто знали – это уже не первый раз, когда мы начинаем забивать в конце игры.

Честно говоря, я думаю, это от каждого. Каждый играет, насколько сильны мы. Возможно, мы начали игру не так, как хотели, и это стоило нам начала. Но мы сильно закончили матч. Возможно, нам нужно начинать раньше и заканчивать игру без нервов и паники. У нас хороший командный дух и я действительно горд командой.

Мы точно заслужили это. Мы держали «Ипсвич» под напряжением весь матч, поэтому это заслуживало 2 гола», – сказал Забарный.

В нынешнем сезоне «Борнмут» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 15 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Забарный стал лучшим игроком матча «Ипсвич» – «Борнмут».