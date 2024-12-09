Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал Мадрид
Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву
10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
После пяти сыгранных туров Аталанта с 11 очками занимает пятое место в таблице главного еврокубка. У подопечных Карло Анчелотти 6 пунктов и 24-я позиция.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал Мадрид
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Таблица Лиги чемпионов 2024/25 перед шестым туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2
|Интер Милан
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|16 - 6
|12
|5
|Аталанта
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|6
|Байер
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|7
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8
|Монако
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|9
|Астон Вилла
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|10
|Спортинг Лиссабон
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|11
|Брест
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|12
|Лилль
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13
|Бавария
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|14
|Бенфика
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|15
|Атлетико Мадрид
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|16
|Милан
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|17
|Манчестер Сити
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|18
|ПСВ Эйндховен
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|19
|Ювентус
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|20
|Селтик
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|21
|Фейеноорд
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|22
|Брюгге
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|23
|Динамо Загреб
|5
|2
|1
|2
|10 - 15
|7
|24
|Реал Мадрид
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|25
|ПСЖ
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|26
|Шахтер Донецк
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|27
|Штутгарт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|28
|Спарта Прага
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|29
|Штурм Грац
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|30
|Жирона
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|31
|Црвена Звезда
|5
|1
|0
|4
|9 - 17
|3
|32
|РБ Зальцбург
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|33
|Болонья
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|34
|РБ Лейпциг
|5
|0
|0
|5
|4 - 10
|0
|35
|Слован Братислава
|5
|0
|0
|5
|4 - 18
|0
|36
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
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