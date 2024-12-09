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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 06:44 |
72
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал Мадрид

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

09 декабря 2024, 06:44 |
72
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе в Бергамо. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За королевский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

После пяти сыгранных туров Аталанта с 11 очками занимает пятое место в таблице главного еврокубка. У подопечных Карло Анчелотти 6 пунктов и 24-я позиция.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Аталанта – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Таблица Лиги чемпионов 2024/25 перед шестым туром

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 12 - 1 15
2 Интер Милан 5 4 1 0 7 - 0 13
3 Барселона 5 4 0 1 18 - 5 12
4 Боруссия Д 5 4 0 1 16 - 6 12
5 Аталанта 5 3 2 0 11 - 1 11
6 Байер 5 3 1 1 11 - 5 10
7 Арсенал 5 3 1 1 8 - 2 10
8 Монако 5 3 1 1 12 - 7 10
9 Астон Вилла 5 3 1 1 6 - 1 10
10 Спортинг Лиссабон 5 3 1 1 10 - 7 10
11 Брест 5 3 1 1 9 - 6 10
12 Лилль 5 3 1 1 7 - 5 10
13 Бавария 5 3 0 2 12 - 7 9
14 Бенфика 5 3 0 2 10 - 7 9
15 Атлетико Мадрид 5 3 0 2 11 - 9 9
16 Милан 5 3 0 2 10 - 8 9
17 Манчестер Сити 5 2 2 1 13 - 7 8
18 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 10 - 7 8
19 Ювентус 5 2 2 1 7 - 5 8
20 Селтик 5 2 2 1 10 - 10 8
21 Фейеноорд 5 2 1 2 10 - 13 7
22 Брюгге 5 2 1 2 4 - 7 7
23 Динамо Загреб 5 2 1 2 10 - 15 7
24 Реал Мадрид 5 2 0 3 9 - 9 6
25 ПСЖ 5 1 1 3 3 - 6 4
26 Шахтер Донецк 5 1 1 3 4 - 8 4
27 Штутгарт 5 1 1 3 4 - 11 4
28 Спарта Прага 5 1 1 3 5 - 14 4
29 Штурм Грац 5 1 0 4 2 - 6 3
30 Жирона 5 1 0 4 4 - 9 3
31 Црвена Звезда 5 1 0 4 9 - 17 3
32 РБ Зальцбург 5 1 0 4 3 - 15 3
33 Болонья 5 0 1 4 1 - 7 1
34 РБ Лейпциг 5 0 0 5 4 - 10 0
35 Слован Братислава 5 0 0 5 4 - 18 0
36 Янг Бойз 5 0 0 5 2 - 17 0
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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