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  4. «Терпеть не могу». Легенда Ювентуса обвинил Дибалу в проблемах Довбика
Италия
09 декабря 2024, 05:13 |
572
0

«Терпеть не могу». Легенда Ювентуса обвинил Дибалу в проблемах Довбика

Анджело Ди Ливио раскритиковал атаку Ромы

09 декабря 2024, 05:13 |
572
0
«Терпеть не могу». Легенда Ювентуса обвинил Дибалу в проблемах Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-футболист туринского Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио объяснил, что мешает форвардам Ромы Артему Довбику и Пауло Дибали демонстрировать качественную игру.

«Довбику не хватает партнера: я терпеть не могу, как Дибала опускается очень низко, чтобы получить мяч. У аргентинца есть все, чтобы у него с украинским центрфорвардом все шло хорошо. Я бы не позволил ему тратить энергию на игру в обороне или на то, чтобы получать мяч», - сказал бывший футболист ReteSport.

В составе Ювентуса Ди Ливио трижды выигрывал итальянскую Серию А. В 1996 году он помог команде одержать победу в Лиге чемпионов. Всего с туринским клубом выиграл 9 трофеев. В составе сборной Италии Анджело сыграл 40 матчей.

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Артем Довбик Пауло Дибала Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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