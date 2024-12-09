«Терпеть не могу». Легенда Ювентуса обвинил Дибалу в проблемах Довбика

Легендарный экс-футболист туринского Ювентуса и сборной Италии Анджело Ди Ливио объяснил, что мешает форвардам Ромы Артему Довбику и Пауло Дибали демонстрировать качественную игру.

«Довбику не хватает партнера: я терпеть не могу, как Дибала опускается очень низко, чтобы получить мяч. У аргентинца есть все, чтобы у него с украинским центрфорвардом все шло хорошо. Я бы не позволил ему тратить энергию на игру в обороне или на то, чтобы получать мяч», - сказал бывший футболист ReteSport.

В составе Ювентуса Ди Ливио трижды выигрывал итальянскую Серию А. В 1996 году он помог команде одержать победу в Лиге чемпионов. Всего с туринским клубом выиграл 9 трофеев. В составе сборной Италии Анджело сыграл 40 матчей.