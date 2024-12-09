ФОТО. Шахтер U-19 готовится к встрече Юношеской лиги с Баварией U-19

Шахтер U-19 готовится к встрече с мюнхенской Баварией U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Футболисты юношеской команды «Шахтера» провели тренировку на базе Академии в Счастливом, направленную на подготовку к заключительному поединку основного этапа Юношеской лиги УЕФА с мюнхенской «Баварией» U-19, который состоится в ближайший вторник в Гельзенкирхене.

Занятие началось с интенсивной разминки, включавшей упражнения с использованием барьеров и готовила игроков к дальнейшим нагрузкам. Тренерский штаб акцентировал внимание на восстановительных аспектах, поэтому основная часть времени была посвящена отработке пас-комплексов, перемещений и совершенствованию тактического взаимодействия. В завершение футболисты работали в подгруппах: одна отрабатывала выход из обороны в атаку, а другая – контроль мяча.

Защитник Дмитрий Стрильчук: «В подгруппах мы работали над тактическими аспектами игры. Заключительная встреча основного этапа Юношеской лиги УЕФА с Баварией U-19 будет непростой. Несмотря на то, что мы гарантировали себе участие в следующем этапе соревнований, настраиваемся исключительно на победу. Участие в Юношеской лиге УЕФА – это отличная возможность проявить себя, что чрезвычайно важно для каждого молодого игрока».

Матч 6-го тура Юношеской лиги УЕФА между «Шахтером» U-19 и «Баварией» U-19 состоится 10 декабря в Гельзенкирхене на «Паркштадионе». Начало – в 13:00 по киевскому времени.