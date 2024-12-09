«Все было хорошо». Тренер Бенфики отреагировал на свист в сторону Трубина

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал инцидент между фанатами и украинским вратарем своей команды Анатолием Трубиным, который произошел во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайнш». Фанаты «орлов» во втором тайме начали освистывать действия 23-летнего голкипера из-за того, что тот не торопился делать пас, когда владел мячом.

«Всегда хотеть большего – это часть нашей натуры. В восьми домашних матчах этого сезона, учитывая все турниры, мы забивали три и более голов. Потому я понимаю желание фанатов. И это было мое первое обещание здесь – поддерживать качественную игру команды, создавать больше возможностей для взятия ворот и больше забивать.

Но я также вижу другую сторону медали: такое впечатление, что болельщики после 70 минут игры начали поддерживать соперника, можно было слышать аплодисменты в их адрес. Это окрылило их, у них появились моменты. Поэтому самое главное в этот момент – чтобы мы все были вместе и понимали, что мы играли против очень сложного соперника, тактика которого действительно требовала хорошего понимания игры от Трубина.

Очень сложно играть против такой команды, как «Гимарайнш», которая контролирует каждого твоего игрока, а единственным остающимся свободным футболистом является вратарь. И нам пришлось ждать момента, когда он найдет другого свободного партнера, чтобы команда имела возможность выйти на свободное пространство. И Трубин всегда все делал очень хорошо, и отличным примером был последний момент Павлидиса», – цитирует Лаже официальный сайт «Бенфики».