Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Бельгии. Минимальные триумфы Генка, Брюгге и Андерлехта
Бельгия
09 декабря 2024, 01:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:37
9
0

Чемпионат Бельгии. Минимальные триумфы Генка, Брюгге и Андерлехта

В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 17-й тур

09 декабря 2024, 01:29 | Обновлено 09 декабря 2024, 01:37
9
0
Чемпионат Бельгии. Минимальные триумфы Генка, Брюгге и Андерлехта
Getty Images/Global Images Ukraine

С 7 по 8 декабря прошли поединки 17-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер первенства «Генк» при домашних трибунах минимально одолел «Кортрейк» в голевом противостоянии. Финальный счёт 3:2.

Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» вырвал три пункта в матче с «Мехеленом» – 2:1. Решающий мяч был забит на 90+11 минуте.

Футбольная дуэль между «Антверпеном» и «Шарлеруа» закончилась поражением первого со счетом 1:3.

«Андерлехт» в непростом домашнем противостоянии переиграл «Беерсхот». На последних минутах хозяева поразили ворота соперника и записали в актив победу.

Чемпионат Бельгии. 17-й тур, 7–8 декабрь

  • 07.12. 17:00 «Генк» – «Кортрейк» – 3:2
  • 07.12. 19:15 «Мехелен» – «Брюгге» – 1:2
  • 07.12. 19:15 «Стандард» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1
  • 07.12. 21:45 «Гент» – «Сент-Трюйден» – 2:0
  • 08.12. 14:30 «Антверпен» – «Шарлеруа» – 1:3
  • 08.12. 17:00 «Серкль Брюгге» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:0
  • 08.12. 19:30 «Андерлехт» – «Беерсхот» – 2:1
  • 08.12. 20:15 «Дендер» – «Вестерло» – 1:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 17 12 2 3 36 - 23 38
2 Брюгге 17 10 4 3 36 - 18 34
3 Андерлехт 17 8 6 3 32 - 13 30
4 Антверпен 17 8 3 6 30 - 17 27
5 Гент 17 7 5 5 27 - 20 26
6 Мехелен 17 7 3 7 33 - 24 24
7 Юнион Сент-Жилуаз 17 5 9 3 20 - 14 24
8 Стандард 17 6 5 6 12 - 20 23
9 Вестерло 17 6 4 7 29 - 26 22
10 Шарлеруа 17 6 3 8 18 - 21 21
11 Дендер 17 5 6 6 20 - 28 21
12 Ауд-Хеверле 17 3 10 4 16 - 20 19
13 Сент-Трюйден 17 4 6 7 22 - 35 18
14 Кортрейк 17 5 2 10 15 - 33 17
15 Серкль Брюгге 17 4 4 9 18 - 30 16
16 Беерсхот 17 2 4 11 16 - 38 10
Полная таблица

По теме:
Украинский капитан не помог. Вестерло с Сидорчуком проиграл Дендеру
Сидорчук с капитанской повязкой выведет Вестерло на матч против Дендера
Маскот Брюгге пробежит 10 километров
Андерлехт Брюгге Беерсхот Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Дендер
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 11
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08 декабря 2024, 02:11 15
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ

«Красные» – главные фавориты на трансфер Судакова

Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию
Футбол | 08.12.2024, 20:31
Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию
Оторвались от конкурента. Динамо разгромило Александрию
ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
Футбол | 09.12.2024, 00:24
ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
ФОТО. Празднование и эмоции Гризманна после забитого гола на 90+4-й минуте
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Бокс | 08.12.2024, 20:06
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 3
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 9
Футбол
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 5
Бокс
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем