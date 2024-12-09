Чемпионат Бельгии. Минимальные триумфы Генка, Брюгге и Андерлехта

С 7 по 8 декабря прошли поединки 17-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер первенства «Генк» при домашних трибунах минимально одолел «Кортрейк» в голевом противостоянии. Финальный счёт 3:2.

Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» вырвал три пункта в матче с «Мехеленом» – 2:1. Решающий мяч был забит на 90+11 минуте.

Футбольная дуэль между «Антверпеном» и «Шарлеруа» закончилась поражением первого со счетом 1:3.

«Андерлехт» в непростом домашнем противостоянии переиграл «Беерсхот». На последних минутах хозяева поразили ворота соперника и записали в актив победу.

Чемпионат Бельгии. 17-й тур, 7–8 декабрь

07.12. 17:00 «Генк» – «Кортрейк» – 3:2

07.12. 19:15 «Мехелен» – «Брюгге» – 1:2

07.12. 19:15 «Стандард» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1

07.12. 21:45 «Гент» – «Сент-Трюйден» – 2:0

08.12. 14:30 «Антверпен» – «Шарлеруа» – 1:3

08.12. 17:00 «Серкль Брюгге» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:0

08.12. 19:30 «Андерлехт» – «Беерсхот» – 2:1

08.12. 20:15 «Дендер» – «Вестерло» – 1:0

Турнирная таблица