Чемпионат Бельгии. Минимальные триумфы Генка, Брюгге и Андерлехта
В минувший уик-энд в чемпионате Бельгии прошел 17-й тур
С 7 по 8 декабря прошли поединки 17-го тура чемпионата Бельгии.
Лидер первенства «Генк» при домашних трибунах минимально одолел «Кортрейк» в голевом противостоянии. Финальный счёт 3:2.
Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» вырвал три пункта в матче с «Мехеленом» – 2:1. Решающий мяч был забит на 90+11 минуте.
Футбольная дуэль между «Антверпеном» и «Шарлеруа» закончилась поражением первого со счетом 1:3.
«Андерлехт» в непростом домашнем противостоянии переиграл «Беерсхот». На последних минутах хозяева поразили ворота соперника и записали в актив победу.
Чемпионат Бельгии. 17-й тур, 7–8 декабрь
- 07.12. 17:00 «Генк» – «Кортрейк» – 3:2
- 07.12. 19:15 «Мехелен» – «Брюгге» – 1:2
- 07.12. 19:15 «Стандард» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:1
- 07.12. 21:45 «Гент» – «Сент-Трюйден» – 2:0
- 08.12. 14:30 «Антверпен» – «Шарлеруа» – 1:3
- 08.12. 17:00 «Серкль Брюгге» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 0:0
- 08.12. 19:30 «Андерлехт» – «Беерсхот» – 2:1
- 08.12. 20:15 «Дендер» – «Вестерло» – 1:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|17
|12
|2
|3
|36 - 23
|38
|2
|Брюгге
|17
|10
|4
|3
|36 - 18
|34
|3
|Андерлехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 13
|30
|4
|Антверпен
|17
|8
|3
|6
|30 - 17
|27
|5
|Гент
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|6
|Мехелен
|17
|7
|3
|7
|33 - 24
|24
|7
|Юнион Сент-Жилуаз
|17
|5
|9
|3
|20 - 14
|24
|8
|Стандард
|17
|6
|5
|6
|12 - 20
|23
|9
|Вестерло
|17
|6
|4
|7
|29 - 26
|22
|10
|Шарлеруа
|17
|6
|3
|8
|18 - 21
|21
|11
|Дендер
|17
|5
|6
|6
|20 - 28
|21
|12
|Ауд-Хеверле
|17
|3
|10
|4
|16 - 20
|19
|13
|Сент-Трюйден
|17
|4
|6
|7
|22 - 35
|18
|14
|Кортрейк
|17
|5
|2
|10
|15 - 33
|17
|15
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|18 - 30
|16
|16
|Беерсхот
|17
|2
|4
|11
|16 - 38
|10
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