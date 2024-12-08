«Тяжело, накапливается усталость». Ветеран Динамо – об игре с Александрией

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал победу в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» (3:0):

– Как в первом, так и во втором матче между «Динамо» и «Александрией» было видно сильную тренерскую работу. Знаю лично, как Руслан Ротань и Сергей Кравченко разбирают игры, и это на самом деле очень сильно. Конечно, было видно у них рисунок игры, они хорошо прессинговали, но мы сегодня сыграли немного по-другому, бежали за спину – и появлялись свободные зоны, благодаря этому возникали моменты. Но что мы, что они оба поединка начинали осторожно, поскольку лидирующие команды, никто не хотел терять очки. Но потом мы забили, это надломило их, а того, кто забивает, уже трудно остановить.

– Уделяет ли команда особое внимание отработке стандартных положений на тренировках? Поскольку в последнее время много говорили, что «Динамо» пропускает именно после подач в штрафную площадь ...

– Не скажу, что слишком акцентируемся на этом, но, конечно, уделяем внимание. Между собой считали, что где-то год не забивали после стандартов, и оно должно было когда-то прийти, если ты постоянно это тренируешь. Все получилось, то, что ты нарабатываешь на тренировках, оно потом проявляется в игре.

– Вы уже не первый матч выходите на поле для усиления именно атаки. Были ли какие-то установки от тренерского штаба?

– Да нет никаких установок. Мы понимаем, что у нас насыщенный график, постоянно игры. У нас 25 игроков, которые должны быть всегда готовы. Неважно, где ты выйдешь – в обороне или в атаке – ты должен быть готов. Потому что не могут 11 футболистов постоянно играть, нужна ротация, что у нас, в принципе, и получается. Это очень полезно для команды, потому что все игроков в тонусе.

– После предыдущего матча Александр Шовковский говорил, что очень трудно готовить команду при таком графике. Завтра, к примеру, вы снова отправляетесь на еврокубковый матч. Насколько истощены футболисты? Или такие победы добавляют мотивации?

– Все может быть. Финальный отрезок остался до конца года, еще несколько игр осталось. Конечно, накапливается где-то усталость. Но мы привыкли к такому графику. Где-то это все сказывается на определенных игроках – кто-то травмы получает, кто-то, наоборот, вылечивается и возвращается к игре. Но на то и есть большой состав, ведь мы можем заменить друг друга в любой игре. Постоянно восстанавливаемся, потому что очень насыщенный график. Конечно, тяжеловато, что ты постоянно в дороге – автобусом, поездом, самолетом – но нужно радоваться, что вообще есть такая возможность. Мы благодарим наших Защитников за такую возможность, принимаем такую ситуацию и должны выходить из нее.