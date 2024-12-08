«Вы ничего не выиграете». Джейми Каррагер раскритиковал коуча Тоттенхэма

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (3:4). После игры звездный экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере «шпор» Ангелосе Постекоглу:

«Если он не сделает эту команду достаточно сильной для победы, он ничего не выиграет. Когда я слышу, как коуч говорит: «Мы играем одинаково, несмотря ни на что», я понимаю, что это чушь, это абсолютная чушь.

Постекоглу сказал что-то в своем интервью о том, как хорошо они играли. Он сказал: «Когда мы в своих силах, мы создаем проблемы для любых команд». Я не могу представить, чтобы ни один тренер, за которого я играл в «Ливерпуле», если бы мы пропустили четыре в игре, сказал бы в интервью, что мы играли хорошо.

Я никогда не мог понять определенных менеджеров, которые говорили: «Мы играем определенным образом и никогда не изменимся». Болельщики Тоттенхэма говорят, что они вернут свой Тоттенхэм. Вы ничего не выиграете на данном этапе».