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  4. МИХАЙЛЕНКО – о словах Шовковского после тревоги в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 22:49 |
1506
0

МИХАЙЛЕНКО – о словах Шовковского после тревоги в матче с Александрией

Киевляне обыграли соперника со счетом 3:0

08 декабря 2024, 22:49 |
1506
0
МИХАЙЛЕНКО – о словах Шовковского после тревоги в матче с Александрией
ФК Динамо. Николай Михайленко

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал победу в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» (3:0).

– Николай, в Александрии и в Киеве команды вышли на поле в одинаковых составах, но результат совершенно разный. Как вы считаете, почему?

– Бывает, что результат зависит от определенных обстоятельств. Так сложилась игра в Александрии, нам было тяжелее. Но потом мы проанализировали этот матч. Я считаю, это главное – то, что мы не остановились, правильно проанализировали тот матч, и поэтому сегодня такой результат – победа.

– Какими были главные выводы после того матча?

– Мы проанализировали, что мы делали неправильно. Тренерский штаб указал на ошибки. Все подробности я не могу раскрывать, но, в частности, играть больше за спину сопернику.

– У вас была особая мотивация в игре против бывшей команды, этот матч для вас был принципиальным?

– Конечно, это был очень принципиальный матч. У меня в «Александрии» много друзей, я провел там один из лучших периодов моей жизни, эта команда много мне дала. В прошлый раз не получилось победить, поэтому я сегодня очень хотел их обыграть.

– Сегодня вы могли отличиться голом, однако в итоге стали автором ассиста. Вспомните этот момент?

– Делал так, как просил тренерский штаб – открывался за спину. Так получилось, что поймал этот тайминг и остался первым на мяче. А там уже увидел свободного Ваната, и мне оставалось только дать ему передачу «в ногу». Очень рад, что это получилось, он забил. Но самое главное – что команда победила.

– После воздушной тревоги Александр Шовковский собрал команду у тренерской скамейки, энергично давал установку. Что именно он говорил?

– Мы знаем, что после пауз на тревоги трудно возобновлять игру, потому что времени на разминку не так много, и игроки уже не разогреты. Поэтому где-то надо брать ресурсы, заводиться изнутри. Именно это мы и делали.

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Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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