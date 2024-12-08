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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Играли длинными передачами – и все получилось»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:38
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0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Играли длинными передачами – и все получилось»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Александрией»

08 декабря 2024, 22:37 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:38
320
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Играли длинными передачами – и все получилось»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

8 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Александрией» (3:0). После матча полузащитник киевлян Виталий Буяльский прокомментировал победу:

– Вы совсем недавно уже встречались с «Александрией», отличался ли сегодняшний матч от предыдущего?

– Да, мы начинали свои атаки по-другому, чем в предыдущей встрече с этим соперником, и не «привозили» моменты у своих ворот. Несколько упростили игру – и все получилось.

– Вы готовились к поединку с таким же подходом, как и к первому матчу?

– Нет, если вы заметили, мы кое-что поменяли. В первой игре старались все делать через пас, поэтому нас часто накрывали, и команда теряла уверенность. А в сегодняшнем матче, если что-то не получалось, мы ничего не придумывали, играли длинными передачами–и все получилось.

– Первый мяч был забит после углового – нарабатывали ли подобные действия при стандартных положениях на тренировках?

– Да, мы действительно наигрывали такие стандарты, но на тренировках все получалось очень легко, а в игре не всегда получается, как хочется. Сегодня же удалось сделать то, что мы тренировали.

– Показалось, сегодня летело в ворота почти все, что должно было залететь. Так сегодня реализация не подвела?

– Если мы забили три мяча, то могу ответить утвердительно, действительно, не подвела. Видимо, занимали правильные места, выходили на ударные позиции, что воплотилось в забитые мячи.

– После преимущества в два мяча было спокойнее выходить на второй тайм? Менее нервной была игра?

– Нет, счет 2:0 – это самый опасный результат, потому что команда может расслабиться и пропустить гол, а после этого теряет уверенность в себе, появляется нервозность, и это может закончиться неприятностями.

– Насколько сильно повлияла пауза, связанная с воздушной тревогой на дальнейший ход событий на поле?

– Повлияла, ведь немного не хватило времени, чтобы размяться, мы вышли на поле после нее несколько «холодными».

– «Динамо» провело уже третий поединок за последнюю неделю, достаточно ли времени на восстановление и подготовку к поединкам?

– Если игры через три дня на четвертый, то времени хватает, а если через два дня на третий–то нет, ведь у нас много переездов, мы часто находимся в дороге.

– Вы нанесли «Александрии» первое поражение в этом сезоне, у «Динамо» же завершило первый круг чемпионата без поражений. Какие итоги первой половины сезона можете подвести?

– О себе ничего не буду говорить. А относительно команды, хорошо, что мы идем на первом месте, побеждаем, по моему мнению, на данном этапе это основное. Как говорят, игра забывается, а результат остается.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Динамо Киев
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