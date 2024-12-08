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  4. ФОТО. Нашел виновных. Кукурелья выбросил свои бутсы после матча АПЛ
Англия
08 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:04
2812
3

ФОТО. Нашел виновных. Кукурелья выбросил свои бутсы после матча АПЛ

Из-за испанского фулбека «Челси» пропустил два гола в начале матча против «Тоттенхэма»

08 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:04
2812
3
ФОТО. Нашел виновных. Кукурелья выбросил свои бутсы после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (3:4).

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма».

В начале первого тайма испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья допустил две ошибки, после которых «Тоттенхэм» дважды отметился забитыми голами. Испанец дважды поскользнулся, что привело к потере мяча и атаке соперников. После второй ошибки, Кукурелья пошел к бровке, чтобы заменить бутсы, указывая на проблемы обуви.

Несмотря на ошибки испанца, «Челси» одержал волевую победу, а Кукурелья после матча опубликовал фото у себя в Instagram, на котором игрок выбросил свои «злополучные» бутсы и добавил подпись, в которой извинился перед болельщиками «Челси»: «Простите, Синие!»

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Марк Кукурелья Челси Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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umnuy2
уборщица поднимется на пару тысяч евро если вы
ложит на ебей
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Avengo-74
А ну як завжди: плохому танцору - яйца мешают
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Gargantua81
и пусть пострижотся
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