ФОТО. Нашел виновных. Кукурелья выбросил свои бутсы после матча АПЛ
Из-за испанского фулбека «Челси» пропустил два гола в начале матча против «Тоттенхэма»
8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (3:4).
Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма».
В начале первого тайма испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья допустил две ошибки, после которых «Тоттенхэм» дважды отметился забитыми голами. Испанец дважды поскользнулся, что привело к потере мяча и атаке соперников. После второй ошибки, Кукурелья пошел к бровке, чтобы заменить бутсы, указывая на проблемы обуви.
Несмотря на ошибки испанца, «Челси» одержал волевую победу, а Кукурелья после матча опубликовал фото у себя в Instagram, на котором игрок выбросил свои «злополучные» бутсы и добавил подпись, в которой извинился перед болельщиками «Челси»: «Простите, Синие!»
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