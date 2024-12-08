ФОТО. Нашел виновных. Кукурелья выбросил свои бутсы после матча АПЛ

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Челси» (3:4).

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма».

В начале первого тайма испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья допустил две ошибки, после которых «Тоттенхэм» дважды отметился забитыми голами. Испанец дважды поскользнулся, что привело к потере мяча и атаке соперников. После второй ошибки, Кукурелья пошел к бровке, чтобы заменить бутсы, указывая на проблемы обуви.

Несмотря на ошибки испанца, «Челси» одержал волевую победу, а Кукурелья после матча опубликовал фото у себя в Instagram, на котором игрок выбросил свои «злополучные» бутсы и добавил подпись, в которой извинился перед болельщиками «Челси»: «Простите, Синие!»