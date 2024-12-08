ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо
Президент столичного клуба должен был остаться довольным матчем против «Александрии»
В воскресенье, 8 декабря, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Александрия».
Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
За поединком вживую с трибун стадиона имени Валерия Лобановского наблюдал президент столичного клуба Игорь Суркис. Режиссеры трансляции игры сумели поймать кадр, на котором функционер сидит в VIP-ложе с сигаретой в зубах.
ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо
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