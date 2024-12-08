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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 21:24 |
1978
3

ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо

Президент столичного клуба должен был остаться довольным матчем против «Александрии»

08 декабря 2024, 21:24 |
1978
3
ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо
УПЛ-ТВ. Игорь Суркис

В воскресенье, 8 декабря, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За поединком вживую с трибун стадиона имени Валерия Лобановского наблюдал президент столичного клуба Игорь Суркис. Режиссеры трансляции игры сумели поймать кадр, на котором функционер сидит в VIP-ложе с сигаретой в зубах.

ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 3
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Юра Ганусяк
дуже важлива інформація від "журналіста", суркіс завжди курить на футболі, а заголовок неграмотний
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+2
zelc006
Мурло
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-1
Любитель футболу⚽
Такому "Красавчику" треба в куточку тихо стояти, щоб дивитися, як сумно ганьбить його Днонамка✌️✌️
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-2
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