В воскресенье, 8 декабря, прошел матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Динамо» и «Александрия».

Команды сыграли на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

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За поединком вживую с трибун стадиона имени Валерия Лобановского наблюдал президент столичного клуба Игорь Суркис. Режиссеры трансляции игры сумели поймать кадр, на котором функционер сидит в VIP-ложе с сигаретой в зубах.

ФОТО. С сигаретой в зубах. Как Суркис наблюдал за разгромом от Динамо