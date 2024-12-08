8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 74-й минуте Энцо Фернандес сделал счет 3:2. Пенсионеры по ходу поединка проигрывали 2:3, но сумели отыграться. Ранее за синих также отметились Джейдон Санчо и Коул Палмер.

Фернандес вколотил мяч в ворота соперников после отскока от защитника. За пару секунд до удара Энцо Коул Палмер едва не накрутил всю оборону Тоттенхэма.

❗️ ВИДЕО. Безумное лондонское дерби. Челси вышел вперед в матче с Тоттенхэмом