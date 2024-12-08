«Это ошибки школьника». Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью
Испанский фулбек ошибся в матче против «Тоттенхэма»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал испанского защитника «Челси» Марка Кукурелью, из-за которого «аристократы» дважды пропустили в матче против «Тоттенхэма»:
«Кукурелья отправится на скамейку запасных. Не обвиняй никого другого, это ты сам виноват, сынок. Это ошибки школьника. Стыдно.
Он снова поскользнулся, мы это видели. Вот он снова. Посмотрите, он пожимает плечами, как будто это не его вина. Он винит бутсы. Разве он не разминался перед игрой?»
Из-за того, что Кукурелья дважды поскользнулся, «Челси» пропустил два гола на 5-й и 11-й минутах матча.
😳 Jamie Carragher savages Marc Cucurella for nightmare Chelsea start - 'Absolute schoolboy'— Mirror Football (@MirrorFootball) December 8, 2024
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