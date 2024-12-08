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Англия
08 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:01
602
0

«Это ошибки школьника». Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью

Испанский фулбек ошибся в матче против «Тоттенхэма»

08 декабря 2024, 20:11 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:01
602
0
«Это ошибки школьника». Джейми Каррагер раскритиковал Кукурелью
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал испанского защитника «Челси» Марка Кукурелью, из-за которого «аристократы» дважды пропустили в матче против «Тоттенхэма»:

«Кукурелья отправится на скамейку запасных. Не обвиняй никого другого, это ты сам виноват, сынок. Это ошибки школьника. Стыдно.

Он снова поскользнулся, мы это видели. Вот он снова. Посмотрите, он пожимает плечами, как будто это не его вина. Он винит бутсы. Разве он не разминался перед игрой?»

Из-за того, что Кукурелья дважды поскользнулся, «Челси» пропустил два гола на 5-й и 11-й минутах матча.

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Марк Кукурелья Джейми Каррагер Челси Тоттенхэм Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: The Mirror
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