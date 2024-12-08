Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос и Оболонь доиграют второй тайм матча еще сегодня
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:56
690
0

Колос и Оболонь доиграют второй тайм матча еще сегодня

Команды не могут завершить матч с 15:30

08 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:56
690
0
Колос и Оболонь доиграют второй тайм матча еще сегодня
ФК Колос Ковалевка

Второй тайм матча «Колос» – «Оболонь» начнется в 20:00

Сейчас в Ковалевке сообщили об отбое воздушной тревоги

Напомним, что матч между командами должен был начаться еще в 15:30 по киевскому времени, но начался в 17:20.

После первого тайма команды снова вынуждены были идти в укрытие.

За 45 минут команды голов не забивали.

По теме:
Затяжное противостояние. Колос и Оболонь сыграли без голов
Известно, когда возобновится матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия
Матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка воздушная тревога Колос - Оболонь
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму
Футбол | 08 декабря 2024, 20:20 0
ВИДЕО Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму
ВИДЕО Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму

Коул снова реализовал пенальти, оформив очередной мяч пенсионеров на 84-й минуте

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 10
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.12.2024, 09:33
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Футбол | 08.12.2024, 10:53
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Война | 08.12.2024, 13:56
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Сравнил с россией. Зеленский назвал актуальные потери Украины в войне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем