Колос и Оболонь доиграют второй тайм матча еще сегодня

Второй тайм матча «Колос» – «Оболонь» начнется в 20:00

Сейчас в Ковалевке сообщили об отбое воздушной тревоги

Напомним, что матч между командами должен был начаться еще в 15:30 по киевскому времени, но начался в 17:20.

После первого тайма команды снова вынуждены были идти в укрытие.

За 45 минут команды голов не забивали.