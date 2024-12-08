Украина. Премьер лига08 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:56
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Колос и Оболонь доиграют второй тайм матча еще сегодня
Команды не могут завершить матч с 15:30
08 декабря 2024, 19:53 | Обновлено 08 декабря 2024, 19:56
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Второй тайм матча «Колос» – «Оболонь» начнется в 20:00
Сейчас в Ковалевке сообщили об отбое воздушной тревоги
Напомним, что матч между командами должен был начаться еще в 15:30 по киевскому времени, но начался в 17:20.
После первого тайма команды снова вынуждены были идти в укрытие.
За 45 минут команды голов не забивали.
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