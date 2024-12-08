ВИДЕО. Пенальти Палмера. Челси делает камбек, сравняв счет с Тоттенхэмом
В поединке 15-го тура АПЛ уже 2:2, Коул реализовал 11-метровый на 61-й минуте
8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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На 61-й минуте поединка счет стал 2:2. Лидер пенсионеров Коул Палмер реализовал пенальти.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Ив Биссума сфолил против Мойсеса Кайседо в штрафной шпор.
❗️ ВИДЕО. Пенальти Палмера. Челси делает камбек, сравняв счет с Тоттенхэмом
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