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Англия
08 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:09
313
0

ВИДЕО. Пенальти Палмера. Челси делает камбек, сравняв счет с Тоттенхэмом

В поединке 15-го тура АПЛ уже 2:2, Коул реализовал 11-метровый на 61-й минуте

08 декабря 2024, 19:57 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:09
313
0
ВИДЕО. Пенальти Палмера. Челси делает камбек, сравняв счет с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте поединка счет стал 2:2. Лидер пенсионеров Коул Палмер реализовал пенальти.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Ив Биссума сфолил против Мойсеса Кайседо в штрафной шпор.

❗️ ВИДЕО. Пенальти Палмера. Челси делает камбек, сравняв счет с Тоттенхэмом

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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