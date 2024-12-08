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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 19:49 |
2303
0

Известно, когда возобновится матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия

Поединок будет возобновлен в 19:55

08 декабря 2024, 19:49 |
2303
0
Известно, когда возобновится матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия
ФК Динамо

В воскресенье, 8 декабря, проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Динамо» лидирует в УПЛ с 37 очками, у «Александрии» столько же баллов, но по дополнительным показателям подопечные Ротаня уступают

На 58-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги в Киеве. Команды покинули поле при счете 3:0 в пользу «Динамо».

Воздушная тревога в Киеве закончилась. Матч возобновится в 19:55 по Киеву!

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Матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо воздушная тревога
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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