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  4. Мартин ЭДЕГОР: «Мы доминировали, а они ничего не создали, кроме гола»
Англия
08 декабря 2024, 19:50 |
173
0

Мартин ЭДЕГОР: «Мы доминировали, а они ничего не создали, кроме гола»

Капитан «Арсенала» прокомментировал ничью с «Фулхэмом»

08 декабря 2024, 19:50 |
173
0
Мартин ЭДЕГОР: «Мы доминировали, а они ничего не создали, кроме гола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

8 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Арсеналом» (1:1). После игры капитан и полузащитник «канониров» Мартин Эдегор прокомментировал ничью:

«Мы не забили достаточно, чтобы выиграть. Мы доминировали всю игру, они ничего не создали, кроме гола, у нас было несколько больших моментов, особенно с отмененным голом в конце. Мы сделали много, но я думаю, что нам нужно быть немного агрессивнее, заходя в штрафную и атакуя ее. Мы создали там несколько сильных моментов, но я считаю, что это игра, которую мы были должны выиграть.

Мы разочарованы, очевидно, мы хотели выиграть. Надо двигаться дальше, и все. Настроение, очевидно, сейчас плохое, потому что мы не выиграли, но мы должны переходить к следующему матчу, их сейчас много. Нет времени слишком разочаровываться, мы должны двигаться дальше и убедиться, что выиграем следующий, и все».

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Мартин Эдегор Арсенал Лондон Фулхэм Фулхэм - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Арсенал Лондон
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