Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро
Жоао Педро может перейти к канонирам
Бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.
По информации источника, канониры хотят усилить атаку команды. Руководство клуба считает, что Жоао Педро идеально впишется в игру главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Канониры готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Педро в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Жоао Педро провел за «Брайтон» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать звезду «Милана» Рафаэля Леау.
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