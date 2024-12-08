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  4. Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро
Англия
08 декабря 2024, 19:29 |
541
0

Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро

Жоао Педро может перейти к канонирам

08 декабря 2024, 19:29 |
541
0
Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.

По информации источника, канониры хотят усилить атаку команды. Руководство клуба считает, что Жоао Педро идеально впишется в игру главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Канониры готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Педро в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Жоао Педро провел за «Брайтон» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать звезду «Милана» Рафаэля Леау.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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