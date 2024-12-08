Арсенал интересуется форвардом Брайтона. Он стоит 50 млн евро

Бразильский нападающий «Брайтона» Жоао Педро может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Fichajes.

По информации источника, канониры хотят усилить атаку команды. Руководство клуба считает, что Жоао Педро идеально впишется в игру главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Канониры готовы заплатить за игрока 60 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Педро в 50 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Жоао Педро провел за «Брайтон» во всех турнирах 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать звезду «Милана» Рафаэля Леау.