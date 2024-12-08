Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 18:50 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:55
1012
2

ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната

Киевляне побеждают после первого тайма в матче лидеров УПЛ

08 декабря 2024, 18:50 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:55
1012
2
ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната
ФК Динамо

В воскресенье, 8 декабря, проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Александрия».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Динамо» лидирует в УПЛ с 37 очками, у «Александрии» столько же баллов, но по дополнительным показателям подопечные Ротаня уступают киевлянам.

На 36-й минуте киевляне вышли вперед. Автором гола стал центрбек киевлян Денис Попов. На 42-й минуте второй гол за «Динамо» забил Владислав Ванат!

ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната

ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0

ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0

По теме:
Матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве
Тоттенхэм – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Александрия - Динамо Денис Попов Владислав Ванат
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор
Футбол | 08 декабря 2024, 19:14 0
Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор
Фулхэм – Арсенал – 1:1. Почему отменили мяч на 89-й? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08 декабря 2024, 08:54 0
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»

Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра

Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Биатлон | 08.12.2024, 16:19
Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Бокс | 08.12.2024, 01:51
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Футбол | 07.12.2024, 22:16
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Після "все таки забило " - потрібно якийсь плачущий смайлик. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
07.12.2024, 11:41
Футбол
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем