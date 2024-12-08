ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната
Киевляне побеждают после первого тайма в матче лидеров УПЛ
В воскресенье, 8 декабря, проходит матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Александрия».
Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
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«Динамо» лидирует в УПЛ с 37 очками, у «Александрии» столько же баллов, но по дополнительным показателям подопечные Ротаня уступают киевлянам.
На 36-й минуте киевляне вышли вперед. Автором гола стал центрбек киевлян Денис Попов. На 42-й минуте второй гол за «Динамо» забил Владислав Ванат!
ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната
ГОЛ! Попов, 36 мин, 1:0
ГОЛ! Ванат, 42 мин, 2:0
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