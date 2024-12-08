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Чемпионат Англии
Лестер
08.12.2024 16:00 – FT 2 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2024, 18:39 |
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Лестер – Брайтон – 2:2. Суперкамбек с 0:2 после 86-й минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 18:39 |
250
0
Лестер – Брайтон – 2:2. Суперкамбек с 0:2 после 86-й минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Лестер и Брайтон.

Поединок прошел на стадионе Кингс Пауэр. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева проигрывали 0:2 до 86-й минуты, но благодаря забитым мячам Джейми Варди и Бобби Декордова-Рида (90+1) сумели вырвать ничью.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Лестер – Брайтон – 2:2

Голы: Варди, 86, Декордова-Рид, 90+1 – Лэмпти, 37, Минте, 79

❗️Видеообзор матча ожидается и будет добавлен на сайт сразу же после его появления!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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