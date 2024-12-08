8 декабря состоялся матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Лестер и Брайтон.

Поединок прошел на стадионе Кингс Пауэр. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева проигрывали 0:2 до 86-й минуты, но благодаря забитым мячам Джейми Варди и Бобби Декордова-Рида (90+1) сумели вырвать ничью.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Лестер – Брайтон – 2:2

Голы: Варди, 86, Декордова-Рид, 90+1 – Лэмпти, 37, Минте, 79

❗️Видеообзор матча ожидается и будет добавлен на сайт сразу же после его появления!