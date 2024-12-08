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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:29
547
0

Матч Колос – Оболонь снова прерван из-за воздушной тревоги

Команды встречаются в матче 16-го тура УПЛ

08 декабря 2024, 18:22 | Обновлено 08 декабря 2024, 18:29
547
0
Матч Колос – Оболонь снова прерван из-за воздушной тревоги
ФК Колос

8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встречаются «Колос» Ковалевка и «Оболонь» из Киева.

В первом тайме команды не смогли забить ни одного гола. На поле была интенсивная борьба, но основное действие происходило за центр поля.

На 27-й минуте матча Сергей Суханов получил желтую карточку.

Опасных моментов у обоих ворот не было.

Сейчас в Ковалевке снова объявлена воздушная тревога, поэтому второй тайм вовремя может не начаться

УПЛ. 16-й тур. 8 декабря

Колос – Оболонь – 0:0 (Первый тайм)

«Колос»: Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Ореховский, Демченко, Алефиренко, Диего Кариока, Великан, Боливар.

«Оболонь»: Федоровский, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк, Витенчук, Бычек, Тарануха, Черненко, Близниченко, Суханов.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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