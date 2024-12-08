Матч Колос – Оболонь снова прерван из-за воздушной тревоги

8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встречаются «Колос» Ковалевка и «Оболонь» из Киева.

В первом тайме команды не смогли забить ни одного гола. На поле была интенсивная борьба, но основное действие происходило за центр поля.

На 27-й минуте матча Сергей Суханов получил желтую карточку.

Опасных моментов у обоих ворот не было.

Сейчас в Ковалевке снова объявлена воздушная тревога, поэтому второй тайм вовремя может не начаться

УПЛ. 16-й тур. 8 декабря

Колос – Оболонь – 0:0 (Первый тайм)

«Колос»: Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Ореховский, Демченко, Алефиренко, Диего Кариока, Великан, Боливар.

«Оболонь»: Федоровский, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк, Витенчук, Бычек, Тарануха, Черненко, Близниченко, Суханов.