Матч Колос – Оболонь снова прерван из-за воздушной тревоги
Команды встречаются в матче 16-го тура УПЛ
8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встречаются «Колос» Ковалевка и «Оболонь» из Киева.
В первом тайме команды не смогли забить ни одного гола. На поле была интенсивная борьба, но основное действие происходило за центр поля.
На 27-й минуте матча Сергей Суханов получил желтую карточку.
Опасных моментов у обоих ворот не было.
Сейчас в Ковалевке снова объявлена воздушная тревога, поэтому второй тайм вовремя может не начаться
УПЛ. 16-й тур. 8 декабря
Колос – Оболонь – 0:0 (Первый тайм)
«Колос»: Пахолюк, Поправка, Красничи, Бондаренко, Цуриков, Ореховский, Демченко, Алефиренко, Диего Кариока, Великан, Боливар.
«Оболонь»: Федоровский, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк, Витенчук, Бычек, Тарануха, Черненко, Близниченко, Суханов.
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