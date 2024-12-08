Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 18:25 |
389
0

БАРТУЛОВИЧ: «Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный»

Наставник «Зари» прокомментировал перенос матча 16-го тура УПЛ

08 декабря 2024, 18:25 |
389
0
БАРТУЛОВИЧ: «Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный»
ФК Заря. Младлен Бартулович

8 декабря должен был состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Зарей», который перенесли из-за воздушной тревоги. Главный тренер «Зари» Младлен Бартулович прокомментировал перенос матча:

– Матч с «Ингульцом» перенесен. На когда именно – будет известно позже. Но это будет уже весной. Такая же ситуация была во время игры Кривбасс – Шахтер. Только нам осталось больше времени доигрывать.

– Для нас, учитывая результат и то, что мало что получалось – это плюс?

– Об этом мы узнаем уже весной. Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный. Команда уже выходила на поле... Практически два часа ждали. Это и концентрацию сбивает. Первый тайм складывался для нас очень тяжело. Есть много над чем работать, исправлять ошибки. Добавлять во всем.

– Готовили мы уже замены на вторую половину встречи, но снова тревога ...

– Перестроились в перерыве. Серьезно поговорили. Видели, что команда понимает ситуацию, вновь настроились, но вторая тревога и матч не доиграли в итоге.

По теме:
Матч лидеров УПЛ Динамо – Александрия прерван из-за воздушной тревоги
ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве
ВИДЕО. Динамо все-таки забило Александрии. Два гола от Попова и Ваната
Младен Бартулович Заря Луганск Ингулец Ингулец - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей воздушная тревога
Іван Распутін Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 8
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Футбол | 08 декабря 2024, 10:53 23
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай

Алексей Сливченко предлагает вспомнить резонансные события уже практически 8-летней давности…

Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннис | 07.12.2024, 20:45
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
Футбол | 08.12.2024, 13:44
Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
Английские гранды. Судаков привлекает внимание топ-клубов АПЛ
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Футбол | 08.12.2024, 19:08
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 26
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем