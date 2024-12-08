БАРТУЛОВИЧ: «Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный»

8 декабря должен был состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Зарей», который перенесли из-за воздушной тревоги. Главный тренер «Зари» Младлен Бартулович прокомментировал перенос матча:

– Матч с «Ингульцом» перенесен. На когда именно – будет известно позже. Но это будет уже весной. Такая же ситуация была во время игры Кривбасс – Шахтер. Только нам осталось больше времени доигрывать.

– Для нас, учитывая результат и то, что мало что получалось – это плюс?

– Об этом мы узнаем уже весной. Первая тревога сбила наш настрой, который был очень серьезный. Команда уже выходила на поле... Практически два часа ждали. Это и концентрацию сбивает. Первый тайм складывался для нас очень тяжело. Есть много над чем работать, исправлять ошибки. Добавлять во всем.

– Готовили мы уже замены на вторую половину встречи, но снова тревога ...

– Перестроились в перерыве. Серьезно поговорили. Видели, что команда понимает ситуацию, вновь настроились, но вторая тревога и матч не доиграли в итоге.