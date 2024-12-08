8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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На 52-й минуте Вильям Салиба сравнял счет в поединке после розыгрыша углового. Первым в этом матче отличился Рауль Хименес (11).

Для Арсенала этот гол стал третьим подряд с углового. 4 декабря канониры дважды отличились в ворота Манчестер Юнайтед после розыгрыша корнера.

Всего со старта прошлого сезона на счету подопечных Микеля Артеты 23 забитых мяча с углового – больше, чем у любого другого клуба АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Как Арсенал в матче с Фулхэмом забил третий гол подряд с углового