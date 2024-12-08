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Англия
08 декабря 2024, 17:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:46
595
3

ВИДЕО. Как Арсенал в матче с Фулхэмом забил третий гол подряд с углового

Лондонцы сравняли счет в игре против дачников, отличился Вильям Салиба

08 декабря 2024, 17:26 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:46
595
3
ВИДЕО. Как Арсенал в матче с Фулхэмом забил третий гол подряд с углового
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Арсенал.

Коллективы играют на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 52-й минуте Вильям Салиба сравнял счет в поединке после розыгрыша углового. Первым в этом матче отличился Рауль Хименес (11).

Для Арсенала этот гол стал третьим подряд с углового. 4 декабря канониры дважды отличились в ворота Манчестер Юнайтед после розыгрыша корнера.

Всего со старта прошлого сезона на счету подопечных Микеля Артеты 23 забитых мяча с углового – больше, чем у любого другого клуба АПЛ.

❗️ ВИДЕО. Как Арсенал в матче с Фулхэмом забил третий гол подряд с углового

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Вильям Салиба видео голов и обзор Арсенал Лондон Фулхэм Фулхэм - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Коментатор каже вчетверте поспіль.
А Наші гранди нічого з кутових та стандартів не роблять.Особливо Динамо.як не сумно але це факт
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0
Gargantua81
надо изучать опыт Арсенала и кпировать. У них там отдельный тренер, котрого они переманили к себе и он ставит игру на стандартах. Разыгывают как шахматы, каждый знает свой маневр.
А Динамо не забивает ни угловые, ни штрафные.
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-1
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