ВИДЕО. «Какой игрок!». Франк похвалил Ярмолюка после матча с Ньюкаслом
Томас Франк высоко оценил игру Егора Ярмолюка
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высоко оценил игру украинского полузащитника Егора Ярмолюка после матча 15-го тура Английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом».
В социальных сетях клуба появился видеоролик из раздевалки после матча, на котором датский коуч похвалил 20-летнего игрока перед всей командой:
«Егор Ярмолюк. Черт, какой игрок!», – Томас Франк про украинца.
Матч между «Брентфордом» и «Ньюкаслом» закончился со счетом 4:2 в пользу пчел. Егор Ярмолюк провел отличный матч, но результативных действий не сделал.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рикки Хаттон высказался о декабрьском реванше
Алексей Сливченко предлагает вспомнить резонансные события уже практически 8-летней давности…