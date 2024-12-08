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Англия
08 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:24
888
3

ВИДЕО. «Какой игрок!». Франк похвалил Ярмолюка после матча с Ньюкаслом

Томас Франк высоко оценил игру Егора Ярмолюка

08 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:24
888
3
ВИДЕО. «Какой игрок!». Франк похвалил Ярмолюка после матча с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высоко оценил игру украинского полузащитника Егора Ярмолюка после матча 15-го тура Английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом».

В социальных сетях клуба появился видеоролик из раздевалки после матча, на котором датский коуч похвалил 20-летнего игрока перед всей командой:

«Егор Ярмолюк. Черт, какой игрок!», – Томас Франк про украинца.

Матч между «Брентфордом» и «Ньюкаслом» закончился со счетом 4:2 в пользу пчел. Егор Ярмолюк провел отличный матч, но результативных действий не сделал.

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Егор Ярмолюк Томас Франк Брентфорд Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Брентфорд
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