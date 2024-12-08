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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 17:05 |
1344
0

Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь

Команды не смогли выйти на поле вовремя из-за воздушной тривоги

08 декабря 2024, 17:05 |
1344
0
Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь
ФК Колос

8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встретятся «Колос» Ковалевка и «Оболонь» Киев.

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги он был отложен.

Сейчас есть официальная информация, что матч начнется в 17:20 по киевскому времени.

Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь они ведут борьбу за выживание.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Оболонь Киев воздушная тревога Колос - Оболонь
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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