Украина. Премьер лига08 декабря 2024, 17:05 |
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Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь
Команды не смогли выйти на поле вовремя из-за воздушной тривоги
08 декабря 2024, 17:05 |
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8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встретятся «Колос» Ковалевка и «Оболонь» Киев.
Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги он был отложен.
Сейчас есть официальная информация, что матч начнется в 17:20 по киевскому времени.
Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь они ведут борьбу за выживание.
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