Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь

8 декабря в матче 16-го тура УПЛ встретятся «Колос» Ковалевка и «Оболонь» Киев.

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги он был отложен.

Сейчас есть официальная информация, что матч начнется в 17:20 по киевскому времени.

Для обоих коллективов это очень важная игра, ведь они ведут борьбу за выживание.