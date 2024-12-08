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  4. ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 17:09 |
3768
2

ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари

Александр точно не обрадовался удару Ивана Лосенко

08 декабря 2024, 17:09 |
3768
2
ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
УПЛ-ТВ. Александр Поворознюк

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 45+2 минуте поединка «Ингулец» имел шанс удвоить преимущество в счете – в пользу команды назначили пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел арендованный у «Шахтера» Иван Лосенко, но хавбек пробил над перекладиной.

На трибунах стадиона присутствовал президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Режиссерам телетрансляции удалось показать его лицо через секунды после эпизода с нереализованным пенальти.

ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск пенальти Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря Иван Лосенко Александр Поворознюк эмоции фото
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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zelc006
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