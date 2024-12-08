ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
Александр точно не обрадовался удару Ивана Лосенко
В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».
Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.
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На 45+2 минуте поединка «Ингулец» имел шанс удвоить преимущество в счете – в пользу команды назначили пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел арендованный у «Шахтера» Иван Лосенко, но хавбек пробил над перекладиной.
На трибунах стадиона присутствовал президент «Ингульца» Александр Поворознюк. Режиссерам телетрансляции удалось показать его лицо через секунды после эпизода с нереализованным пенальти.
ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
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