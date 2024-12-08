Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Брайтон открыл счет. Лемпти забил непревзойденный гол Лестеру
Англия
08 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:23
350
0

ВИДЕО. Брайтон открыл счет. Лемпти забил непревзойденный гол Лестеру

Команды встречаются в 15-м туре АПЛ

08 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:23
350
0
ВИДЕО. Брайтон открыл счет. Лемпти забил непревзойденный гол Лестеру
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря в матче 15-го тура АПЛ встретились «Лестер» и «Брайтон».

На 37-й минуте настоящий шедевр на поле создал ганский защитник «Брайтона» Тарик Лемпти.

Игрок принял мяч на границе штрафной площадки, а затем отправил его в левую девятку. Голкипер был бессилен.

Видео доступно на Телеграм канале «100 хвилин АПЛ»

По теме:
ВИДЕО. Как Арсенал в матче с Фулхэмом забил третий гол подряд с углового
ВИДЕО. «Какой игрок!». Франк похвалил Ярмолюка после матча с Ньюкаслом
Без Мудрика. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Челси
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео Брайтон Лестер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Футбол | 08 декабря 2024, 15:47 8
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью

Кирилл Попов попал в языковой конфуз

Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннис | 07 декабря 2024, 20:45 9
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?

Теннисистка рассказала о своем решении и планах на сезон 2025 года

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08.12.2024, 13:18
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 08.12.2024, 16:05
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем