ВИДЕО. Брайтон открыл счет. Лемпти забил непревзойденный гол Лестеру

8 декабря в матче 15-го тура АПЛ встретились «Лестер» и «Брайтон».

На 37-й минуте настоящий шедевр на поле создал ганский защитник «Брайтона» Тарик Лемпти.

Игрок принял мяч на границе штрафной площадки, а затем отправил его в левую девятку. Голкипер был бессилен.

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