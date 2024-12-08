Англия08 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:23
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ВИДЕО. Брайтон открыл счет. Лемпти забил непревзойденный гол Лестеру
Команды встречаются в 15-м туре АПЛ
08 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:23
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8 декабря в матче 15-го тура АПЛ встретились «Лестер» и «Брайтон».
На 37-й минуте настоящий шедевр на поле создал ганский защитник «Брайтона» Тарик Лемпти.
Игрок принял мяч на границе штрафной площадки, а затем отправил его в левую девятку. Голкипер был бессилен.
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