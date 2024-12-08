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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:22
2177
2

Кто будет лидером? Динамо и Александрия огласили стартовые составы

В матче 16-го тура встретятся первая и вторая команды чемпионата

08 декабря 2024, 16:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:22
2177
2
Кто будет лидером? Динамо и Александрия огласили стартовые составы
УПЛ

8 декабря в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся киевское «Динамо» и «Александрия».

В среду команды провели перенесенный матч 1-го тура, который завершился безголевой ничьей (0:0).

Оба коллектива настроены только на победу, поэтому болельщиков ожидает настоящее футбольное шоу.

Александр Шовковский и Руслан Ротань объявили стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Михайленко

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Динамо - Александрия стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Сергей Литвиненко
Читаю состав Динамо и не вижу ни одного иностранца.Случайность ? И ещё они на первом месте.Даже у Александрии затесались.Но смотеть будет скучно.Хотя свои же.
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0
Перець
Михавко в старті,  чекаєм на несподіванки 
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