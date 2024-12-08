Кто будет лидером? Динамо и Александрия огласили стартовые составы
В матче 16-го тура встретятся первая и вторая команды чемпионата
8 декабря в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся киевское «Динамо» и «Александрия».
В среду команды провели перенесенный матч 1-го тура, который завершился безголевой ничьей (0:0).
Оба коллектива настроены только на победу, поэтому болельщиков ожидает настоящее футбольное шоу.
Александр Шовковский и Руслан Ротань объявили стартовые составы:
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Бражко, Волошин, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Михайленко
«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Ковалец, Филиппов, Мишнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра
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