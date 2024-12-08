Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 19:08 |
563
0

ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри

«Горняки» поддержали украинского боксера

08 декабря 2024, 19:08 |
563
0
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
ФК Шахтер

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» через социальные сети передал слова поддержки Александру Усику.

«Желаем успехов украинскому боксеру Александру Усику во втором бою с англичанином Тайсоном Фьюри 21 декабря», – говорится в обращении «Шахтера».

18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

ВИДЕО. В Шахтере обратилось к Усику перед его реваншем с Фьюри

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Шахтер
Бавария – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Поворотный момент». Уоррен объяснил, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Шахтер Донецк фото Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08 декабря 2024, 00:32 3
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве
Футбол | 08 декабря 2024, 19:22 0
ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве
ВИДЕО. Дубль от Ваната. Динамо громит Александрию в Киеве

Владислав оформил дубль на 55-й минуте

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08.12.2024, 08:54
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Биатлон | 08.12.2024, 16:19
Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Показательна работа на огневых рубежах. Дудченко в топ-15 масс-старта КМ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Бокс | 08.12.2024, 01:51
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем