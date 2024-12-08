Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова. Матч УПЛ второй раз прерван из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 16:32 |
3023
0

Снова. Матч УПЛ второй раз прерван из-за воздушной тревоги

«Ингулец» и «Заря» успели отыграть только первый тайм

08 декабря 2024, 16:32 |
3023
0
Снова. Матч УПЛ второй раз прерван из-за воздушной тревоги
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, должен состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между «Ингульцом» и луганской «Зарей».

Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где и должна состояться встреча, стартовый свисток прозвучит гораздо позже – в 15:21. Команды успели отыграть первый тайм и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Ингульца», однако во время перерыва прозвучала еще одна тревога. Начало второй половины встречи отложено.

На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав всего 9 очков в 15 матчах сезона. «Заря» идет 9-й с 19 зачетными баллами в 15 поединках.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ФОТО. Лицо Поворознюка после незабитого пенальти Ингульца в ворота Зари
Стало известно, когда начнется матч Колос – Оболонь
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск перенос матчей Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря воздушная тревога
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 8
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Футбол | 07 декабря 2024, 22:16 6
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннис | 07.12.2024, 20:45
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
«Всей Украине стыдно за него». Известный футболист – об экс-игроке Динамо
Футбол | 08.12.2024, 15:58
«Всей Украине стыдно за него». Известный футболист – об экс-игроке Динамо
«Всей Украине стыдно за него». Известный футболист – об экс-игроке Динамо
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Футбол | 08.12.2024, 15:47
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
07.12.2024, 11:41
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем