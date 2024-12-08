Снова. Матч УПЛ второй раз прерван из-за воздушной тревоги

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, должен состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между «Ингульцом» и луганской «Зарей».

Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где и должна состояться встреча, стартовый свисток прозвучит гораздо позже – в 15:21. Команды успели отыграть первый тайм и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу «Ингульца», однако во время перерыва прозвучала еще одна тревога. Начало второй половины встречи отложено.

На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав всего 9 очков в 15 матчах сезона. «Заря» идет 9-й с 19 зачетными баллами в 15 поединках.