Звездное усиление в атаку. Ювентус заинтересовался Виктором Осимхеном

Звездный форвард «Наполи», находящийся в аренде у «Галатасарая», Виктор Осимхен может перейти в «Ювентус».

Как сообщает Fichajes, спортивный директор туринского клуба Кристиано Джунтоли хочет сделать ставку на трансфер форварда летом. «Старая синьора» считает, что Осимхен заменит Душана Влаховича, если он покинет клуб. По информации источника, высокие требования Осимхена по зарплате могут стать препятствием трансферу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Осимхена в 75 миллионов евро. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Осимхен провел за «Галатасарай» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».