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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 16:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:05
241
0

ВИДЕО. Вторая сенсация подряд? Ингулец вышел вперед в матче с Зарей

Забитым мячом на 38-й минуте отличился Роман Волохатый

08 декабря 2024, 16:04 | Обновлено 08 декабря 2024, 16:05
241
0
ВИДЕО. Вторая сенсация подряд? Ингулец вышел вперед в матче с Зарей
ФК Ингулец. Роман Волохатый

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте номинальных хозяев поля вперед неожиданно вывел полузащитник Роман Волохатый. Напомним, первую победу в сезоне УПЛ «Ингулец» одержал лишь в прошлом туре, разгромив «Ворсклу» со счетом 3:0.

ВИДЕО. Вторая сенсация подряд? Ингулец вышел вперед в матче с Зарей

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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