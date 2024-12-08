В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором встретились «Ингулец» и «Заря».

Команды играют на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

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На 38-й минуте номинальных хозяев поля вперед неожиданно вывел полузащитник Роман Волохатый. Напомним, первую победу в сезоне УПЛ «Ингулец» одержал лишь в прошлом туре, разгромив «Ворсклу» со счетом 3:0.

ВИДЕО. Вторая сенсация подряд? Ингулец вышел вперед в матче с Зарей