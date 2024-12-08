Украина. Премьер лига08 декабря 2024, 15:58 |
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«Всей Украине стыдно за него». Известный футболист – об экс-игроке Динамо
Кахабер Аладашвили раскритиковал Каху Каладзе
08 декабря 2024, 15:58 |
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Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Грузии Кахабер Аладашвили высказался о другом экс-футболисте «бело-синих» и нынешнем мэре Тбилиси Каху Каладзе:
«Мне стыдно, что у нас с ним одно имя. Всей Украине стыдно за него. Это большая и более тяжелая санкция, чем финансовая. Он предал страну, которая дала ему все. Он предал и свою Родину».
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на Каху Каладзе за его пророссийскую деятельность на территории Грузии и «сдачу Грузии путину».
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