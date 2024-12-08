Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги

8 декабря в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Колос» из Ковалевки и «Оболонь» из Киева.

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за угрозы российских БПЛА начало игры было отложено.

Обе команды рассматривают эту игру как важную возможность набрать очки, ведь и «Колосу», и «Оболони» они сейчас крайне необходимы.

Команды между собой встречались 16 раз. 8 побед одерживали футболисты «Колоса», 2 раза побеждала «Оболонь», 6 раз команды играли в ничью.

10 матчей было на официальном уровне и 6 товарищеских встреч. Общий счет между командами 23:15 в пользу ковалевской команды.