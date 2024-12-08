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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 15:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 15:38
244
0

Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги

Матч 16-го тура УПЛ должен был начаться в 15:30 по киевскому времени

08 декабря 2024, 15:32 | Обновлено 08 декабря 2024, 15:38
244
0
Начало матча между Колосом и Оболонью отложено из-за воздушной тревоги
УПЛ

8 декабря в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Колос» из Ковалевки и «Оболонь» из Киева.

Матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени, но из-за угрозы российских БПЛА начало игры было отложено.

Обе команды рассматривают эту игру как важную возможность набрать очки, ведь и «Колосу», и «Оболони» они сейчас крайне необходимы.

Команды между собой встречались 16 раз. 8 побед одерживали футболисты «Колоса», 2 раза побеждала «Оболонь», 6 раз команды играли в ничью.

10 матчей было на официальном уровне и 6 товарищеских встреч. Общий счет между командами 23:15 в пользу ковалевской команды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Колос Ковалевка воздушная тревога Колос - Оболонь
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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