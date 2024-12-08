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  4. ЛНЗ планирует принять радикальное решение по Карраско, – источник
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 15:21 |
752
2

ЛНЗ планирует принять радикальное решение по Карраско, – источник

Испанца могут уволить с должности главного тренера уже в понедельник, 9 декабря

08 декабря 2024, 15:21 |
752
2
ЛНЗ планирует принять радикальное решение по Карраско, – источник
ЛНЗ. Андреас Карраско

Руководство черкасского ЛНЗ приняло жесткое решение относительно будущего Андреса Карраско в должности главного тренера команды – испанца могут уволить уже в понедельник, 9 декабря.

По информации telegram-канала «Футбол с вертолета», на такое решение влияют многие факторы, в том числе и результаты команды, и не самая лучшая атмосфера в коллективе, и личные мотивы тренера.

Отмечается, что преемником Карраско в должности главного тренера, скорее всего, станет украинский специалист Роман Григорчук. Последним местом работы Григорчука был «Нефтчи» из Азербайджана.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее Андрес Карраско озвучил причины поражения ЛНЗ в матче против «Левого Берега», раскритиковав действия арбитра поединка.

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Андрес Карраско ЛНЗ Черкассы отставка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник
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R1d3r
Григорчук? Шило на мыло.
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Gargantua81
запоздалое решение
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