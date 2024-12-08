ЛНЗ планирует принять радикальное решение по Карраско, – источник

Руководство черкасского ЛНЗ приняло жесткое решение относительно будущего Андреса Карраско в должности главного тренера команды – испанца могут уволить уже в понедельник, 9 декабря.

По информации telegram-канала «Футбол с вертолета», на такое решение влияют многие факторы, в том числе и результаты команды, и не самая лучшая атмосфера в коллективе, и личные мотивы тренера.

Отмечается, что преемником Карраско в должности главного тренера, скорее всего, станет украинский специалист Роман Григорчук. Последним местом работы Григорчука был «Нефтчи» из Азербайджана.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее Андрес Карраско озвучил причины поражения ЛНЗ в матче против «Левого Берега», раскритиковав действия арбитра поединка.