Англия08 декабря 2024, 14:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 14:59
222
0
Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Борнмут
Матч 15-го тура АПЛ начнется в 16:00 по киевскому времени
08 декабря 2024, 14:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 14:59
222
0
В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Борнмутом».
Матч пройдет на «Портмен-Роуд» в Ипсвиче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры огласили стартовые составы на предстоящую игру. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.
Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2024, 10:53 14
Алексей Сливченко предлагает вспомнить резонансные события уже практически 8-летней давности…
Бокс | 08 декабря 2024, 08:54 0
Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра
Бокс | 07.12.2024, 16:50
Футбол | 08.12.2024, 14:59
Футбол | 08.12.2024, 02:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2024, 09:33 2
07.12.2024, 13:58 16
08.12.2024, 01:51
06.12.2024, 21:30 26
07.12.2024, 01:56 8
07.12.2024, 08:08 2
07.12.2024, 22:16 5
08.12.2024, 00:32 3