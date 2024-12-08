Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Борнмут
Англия
08 декабря 2024, 14:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 14:59
222
0

Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Борнмут

Матч 15-го тура АПЛ начнется в 16:00 по киевскому времени

08 декабря 2024, 14:54 | Обновлено 08 декабря 2024, 14:59
222
0
Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Борнмутом».

Матч пройдет на «Портмен-Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры огласили стартовые составы на предстоящую игру. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени

По теме:
Герой сборной Украины получил очередную травму. Он пропустил 8 игр в сезоне
Сыграет ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Фулгэм – Арсенал
От Мудрика к Забарному. Двукратный победитель ЛЧ полноценно сменит клуб
Борнмут Ипсвич Английская Премьер-лига Илья Забарный чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Футбол | 08 декабря 2024, 10:53 14
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай
Жестокий бизнес. История о том, как Жуниор Мораес уезжал из Динамо в Китай

Алексей Сливченко предлагает вспомнить резонансные события уже практически 8-летней давности…

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08 декабря 2024, 08:54 0
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»

Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра

Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Бокс | 07.12.2024, 16:50
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08.12.2024, 14:59
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 09:33 2
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 26
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 8
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 5
Футбол
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
08.12.2024, 00:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем