Забарный на месте. Известны стартовые составы на матч Ипсвич – Борнмут

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Борнмутом».

Матч пройдет на «Портмен-Роуд» в Ипсвиче.

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Главные тренеры огласили стартовые составы на предстоящую игру. Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный начнет матч с первых минут.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени