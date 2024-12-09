Лидер Зари назвал самого сложного соперника в УПЛ. Не Динамо и не Шахтер

Лидер луганской «Зари» Петар Мичин назвал самого сложного соперника в матчах Украинской Премьер-лиги. Сербский полузащитник луганской команды неожиданно отметил криворожский «Кривбасс»

«Конечно, Динамо, Шахтер – большие клубы. Для меня самым сложным соперником был Кривбасс. Они играют агрессивно, высок прессинг, действуют 1 на 1. Словом, очень быстрая и компактная команда. 11 игроков играют как один», – заявил серб.

В первом круге луганская «Заря» минимально уступила криворожскому «Кривбассу» (0:1) в номинально домашнем поединке. Единственный гол во встрече забил Даниэль Соса.

Сейчас «Заря» занимает девятую строчку турнирной таблицы УПЛ, Кривбасс располагается на четвертой строчке высшего дивизиона украинского футбола.

Ранее Петар Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.