Украина. Премьер лига08 декабря 2024, 13:12 |
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Начало матча УПЛ отложено из-за воздушной тревоги
Рашисты помешали начать игру «Ингулец» – «Заря» в 13:00
08 декабря 2024, 13:12 |
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В воскресенье, 8 декабря 2024 года, должен состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между «Ингульцом» и луганской «Зарей».
Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где и должна состояться встреча, стартовый свисток прозвучит позже.
На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав всего 9 очков в 15 матчах сезона. «Заря» идет 9-й с 19 зачетными баллами в 15 поединках.
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