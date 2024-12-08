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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 13:12 |
2475
0

Начало матча УПЛ отложено из-за воздушной тревоги

Рашисты помешали начать игру «Ингулец» – «Заря» в 13:00

08 декабря 2024, 13:12 |
2475
0
Начало матча УПЛ отложено из-за воздушной тревоги
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, должен состояться матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между «Ингульцом» и луганской «Зарей».

Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где и должна состояться встреча, стартовый свисток прозвучит позже.

На данный момент «Ингулец» занимает последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав всего 9 очков в 15 матчах сезона. «Заря» идет 9-й с 19 зачетными баллами в 15 поединках.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря воздушная тревога перенос матчей
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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