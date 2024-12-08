Украина. Премьер лига08 декабря 2024, 11:56 |
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Ингулец – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00
08 декабря 2024, 11:56 |
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В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Ингулец» будет принимать луганскую «Зарю».
Главные тренеры определились со стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Заря
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