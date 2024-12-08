Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:56 |
267
0

Ингулец – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

08 декабря 2024, 11:56 |
267
0
Ингулец – Заря. Стали известны стартовые составы
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» будет принимать луганскую «Зарю».

Главные тренеры определились со стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Ингулец – Заря

По теме:
Начало матча УПЛ отложено из-за воздушной тревоги
Ингулец – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Посмотрите на Александрию». Звезда Зори назвал главную особенность УПЛ
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08 декабря 2024, 10:01 0
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 декабря в 18:30 по Киеву

Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Бокс | 07 декабря 2024, 16:50 0
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным

Амир Тайсон считает, что его отец просто устал

В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.12.2024, 09:33
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Футбол | 08.12.2024, 05:15
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Фейенорд вырвал победу над Валвейком в матче с 5 голами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
07.12.2024, 03:22
Бокс
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем