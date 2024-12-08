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  4. Портсмут – Бристоль Сити – 3:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор
Англия
08 декабря 2024, 11:36 |
11
0

Портсмут – Бристоль Сити – 3:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

08 декабря 2024, 11:36 |
11
0
Портсмут – Бристоль Сити – 3:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 19-го тура между командами «Портсмут» и «Бристоль Сити».

Поединок проходил на стадионе «Фраттон Парк». Игра завершилась победой «Портсмут» со счетом 3:0.

Чемпионшип Англии. 19 тур. 7 декабря

«Портсмут» – «Бристоль Сити» – 3:0

Голы: Бишоп 20, Мерфи 62, Ланг, 71

Видеообзор матча:

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Портсмут Бристоль Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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