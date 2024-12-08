Англия08 декабря 2024, 11:36 |
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Портсмут – Бристоль Сити – 3:0. Разгром в Чемпионшипе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
08 декабря 2024, 11:36 |
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7 декабря в Чемпионшипе Англии состоялся матч 19-го тура между командами «Портсмут» и «Бристоль Сити».
Поединок проходил на стадионе «Фраттон Парк». Игра завершилась победой «Портсмут» со счетом 3:0.
Чемпионшип Англии. 19 тур. 7 декабря
«Портсмут» – «Бристоль Сити» – 3:0
Голы: Бишоп 20, Мерфи 62, Ланг, 71
Видеообзор матча:
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