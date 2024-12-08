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  4. Трэш-история. В Динамо не ставили игрока в состав, потому что он с Донбасса
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:16
2233
9

Трэш-история. В Динамо не ставили игрока в состав, потому что он с Донбасса

Иван Лосенко поделился неприятными воспоминаниями

08 декабря 2024, 11:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:16
2233
9
Трэш-история. В Динамо не ставили игрока в состав, потому что он с Донбасса
ФК Ингулец. Иван Лосенко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Лосенко, который на правах аренды выступает за «Ингулец», вспомнил неприятную историю из своего периода карьеры, когда он защищал цвета киевского «Динамо».

– Ребенком ты застал довоенный Донецк. Как переживали все эти бурные события в будущем?

– В 2014 году родители приняли решение переехать в Киев. С 2014 по 2016 год я находился в «Динамо» до момента, пока «Шахтер» не перевез академию в Счастливое под Киевом.

– После «Шахтера» контраст в «Динамо» был сильным?

– Каждый день я ездил на тренировки на Нивки или в Конча-Заспу. Не могу вспомнить каких-то особенностей в плане футбола, но был момент, когда в «Динамо» U-12, U-13 ребят на два состава из нашего возраста поделили. На вопрос папы, почему я не играю в первом составе, тренер «Динамо» объяснил это тем, что я с Донбасса и могу потом уехать на оккупированные территории.

– То есть, ты столкнулся с дискриминацией переселенцев?

– Да.

Ранее Иван Лосенко высказался об Алексее Паламарчуке.

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Иван Лосенко Динамо Киев Шахтер Донецк Ингулец российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 9
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Gargantua81
ну при чем тут дискриминация. 
тренеру надо наигрывать стабильную основу. А мальчик приехал: можно я тут с вами потренируюсь пока Шахтер в Киев не переедет? Тренируйся.
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+6
Boodya
Та буде срач
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+2
Муґунот Уух
У 2016-у повернувся в Шахтар..
...виходить, в Динамо мали рацію.
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+1
easterly
Новина нагадує сєвєроднонецьке збіговисько, коли ділили на сєпарів і бєндєр). Чи не так, афтар без совісті та стандартів? А чому не написав про блокпост з сєпарами та фотосєсію?
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0
oldman
Так їх реально не один і не два перейшли так.
Ответить
0
Tea with milk
Динамо только для хабаровских
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Жуть какая …
Ответить
-3
⚒️🟠⚫Шахтёр Народная команда🇺🇦
Я б на його місці просто взяв і хазяйнував би у Динамо, і виходив на поле, не питаючи тренерів. Теж мені дискримінація, швидше слабкість характеру. Україна для донеччан
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-3
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