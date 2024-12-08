Трэш-история. В Динамо не ставили игрока в состав, потому что он с Донбасса

Полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Лосенко, который на правах аренды выступает за «Ингулец», вспомнил неприятную историю из своего периода карьеры, когда он защищал цвета киевского «Динамо».

– Ребенком ты застал довоенный Донецк. Как переживали все эти бурные события в будущем?

– В 2014 году родители приняли решение переехать в Киев. С 2014 по 2016 год я находился в «Динамо» до момента, пока «Шахтер» не перевез академию в Счастливое под Киевом.

– После «Шахтера» контраст в «Динамо» был сильным?

– Каждый день я ездил на тренировки на Нивки или в Конча-Заспу. Не могу вспомнить каких-то особенностей в плане футбола, но был момент, когда в «Динамо» U-12, U-13 ребят на два состава из нашего возраста поделили. На вопрос папы, почему я не играю в первом составе, тренер «Динамо» объяснил это тем, что я с Донбасса и могу потом уехать на оккупированные территории.

– То есть, ты столкнулся с дискриминацией переселенцев?

– Да.

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