Трэш-история. В Динамо не ставили игрока в состав, потому что он с Донбасса
Иван Лосенко поделился неприятными воспоминаниями
Полузащитник донецкого «Шахтера» Иван Лосенко, который на правах аренды выступает за «Ингулец», вспомнил неприятную историю из своего периода карьеры, когда он защищал цвета киевского «Динамо».
– Ребенком ты застал довоенный Донецк. Как переживали все эти бурные события в будущем?
– В 2014 году родители приняли решение переехать в Киев. С 2014 по 2016 год я находился в «Динамо» до момента, пока «Шахтер» не перевез академию в Счастливое под Киевом.
– После «Шахтера» контраст в «Динамо» был сильным?
– Каждый день я ездил на тренировки на Нивки или в Конча-Заспу. Не могу вспомнить каких-то особенностей в плане футбола, но был момент, когда в «Динамо» U-12, U-13 ребят на два состава из нашего возраста поделили. На вопрос папы, почему я не играю в первом составе, тренер «Динамо» объяснил это тем, что я с Донбасса и могу потом уехать на оккупированные территории.
– То есть, ты столкнулся с дискриминацией переселенцев?
– Да.
Ранее Иван Лосенко высказался об Алексее Паламарчуке.
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тренеру надо наигрывать стабильную основу. А мальчик приехал: можно я тут с вами потренируюсь пока Шахтер в Киев не переедет? Тренируйся.
...виходить, в Динамо мали рацію.