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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:41 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:38
481
0

«Родители не могут приехать». Легионер Зари рассказал о войне в Украине

Петар Мичин рассказал, как его родня отреагировала на переезд в Украину

08 декабря 2024, 11:41 | Обновлено 08 декабря 2024, 12:38
481
0
«Родители не могут приехать». Легионер Зари рассказал о войне в Украине
ФК Заря. Петар Мичин

Сербский полузащитник луганской «Зари» Петар Мичин откровенно рассказал о переезде в Украину. Футболист признался, что его родные были напуганы войной в нашей стране.

– Как ваша семья отреагировала на ваш выбор переехать в охваченную войной Украину?

– Чуть испуганные, никто не знал, что здесь происходит. Они видели ужасающие сюжеты по телевизору.

Основная проблема в Украине – это то, что мои родители не могут приехать ко мне из-за сложной логистики, путешествовать самолетом, поездом, автобусом – это безумие. Очень большое расстояние, чтобы навестить меня в Киеве. Когда у меня есть 3 выходных, я всегда приезжаю в Сербию 1 раз в 3 месяца.

– У них есть основания для скептицизма, потому что были свидетелями войны на Балканах, я думаю...

– Мы стараемся не очень много говорить об этой ситуации. Я показываю видео с воздушной тревогой, и мама вспомнила, что такая же атмосфера была в 90-х годах, – сказал серб.

Ранее Петар Мичин объяснил свой провал в итальянской Серии А, заявив, что Италия была для него новым миром.

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Петар Мичин Заря Луганск чемпионат Украины по футболу российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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