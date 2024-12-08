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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 11:12
110
0

Оригинальный хет-трик Руслана Дедуха

Капитан «аистов» стал автором первого автогола и дубля «Левого берега» в УПЛ

08 декабря 2024, 11:05 | Обновлено 08 декабря 2024, 11:12
110
0
Оригинальный хет-трик Руслана Дедуха
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

26-летний полузащитник «Левого берега» Руслан Дедух стал автором первого автогола и дубля своей команды в элитном дивизионе.

Капитан «аистов», совершив «самострел» на 6-й минуте матча с ЛНЗ (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться, сравняв счет на 31-й минуте, а на 58-й и вовсе вывел свою команду вперед. Дедух стал 12-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота. Но при этом первым, кто искупил, так сказать, свою вину дублем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минуты

Счет

в свои

в чужие

18.05.1992

Николай ЗУЕНКО

Заря

Нефтяник (г)

10'

51'

2:2

15.06.1994

Сергей ОНОПКО

Шахтер

Торпедо (г)

76'

87'

3:3

12.07.2003

Юрий БЕНЬО

Карпаты

Кривбасс (д)

44'

71'

4:1

22.05.2004

Павел КУТАС

Оболонь

Металлург З (г)

58'

42'

2:3

20.03.2010

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Черноморец (д)

74'

64'

3:1

13.08.2011

Игорь ПЛАСТУН

Оболонь

Металлист (д)

77'

10'

3:3

08.03.2015

Ивица ЖУНИЧ

Волынь

Черноморец (д)

36'

77'

1:1

18.04.2015

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

Ильичевец (г)

64'

40'

1:1

08.03.2024

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Колос (д)

90+4'

65'

3:2

27.04.2024

Богдан СЛЮБИК

Рух

Верес (д)

30'

48'

3:1

11.05.2024

Евгений ПАВЛЮК

Ворскла

Минай (д)

80'

36'

2:3

07.12.2024

Руслан ДЕДУХ

Левый берег

ЛНЗ (д)

6'

31', 58'

3:1

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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