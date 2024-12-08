Оригинальный хет-трик Руслана Дедуха
Капитан «аистов» стал автором первого автогола и дубля «Левого берега» в УПЛ
26-летний полузащитник «Левого берега» Руслан Дедух стал автором первого автогола и дубля своей команды в элитном дивизионе.
Капитан «аистов», совершив «самострел» на 6-й минуте матча с ЛНЗ (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться, сравняв счет на 31-й минуте, а на 58-й и вовсе вывел свою команду вперед. Дедух стал 12-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота. Но при этом первым, кто искупил, так сказать, свою вину дублем.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минуты
|
|
Счет
|
|
|
|
|
в свои
|
в чужие
|
|
18.05.1992
|
Николай ЗУЕНКО
|
Заря
|
Нефтяник (г)
|
10'
|
51'
|
2:2
|
15.06.1994
|
Сергей ОНОПКО
|
Шахтер
|
Торпедо (г)
|
76'
|
87'
|
3:3
|
12.07.2003
|
Юрий БЕНЬО
|
Карпаты
|
Кривбасс (д)
|
44'
|
71'
|
4:1
|
22.05.2004
|
Павел КУТАС
|
Оболонь
|
Металлург З (г)
|
58'
|
42'
|
2:3
|
20.03.2010
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр
|
Черноморец (д)
|
74'
|
64'
|
3:1
|
13.08.2011
|
Игорь ПЛАСТУН
|
Оболонь
|
Металлист (д)
|
77'
|
10'
|
3:3
|
08.03.2015
|
Ивица ЖУНИЧ
|
Волынь
|
Черноморец (д)
|
36'
|
77'
|
1:1
|
18.04.2015
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
Ильичевец (г)
|
64'
|
40'
|
1:1
|
08.03.2024
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
90+4'
|
65'
|
3:2
|
27.04.2024
|
Богдан СЛЮБИК
|
Рух
|
Верес (д)
|
30'
|
48'
|
3:1
|
11.05.2024
|
Евгений ПАВЛЮК
|
Ворскла
|
Минай (д)
|
80'
|
36'
|
2:3
|
07.12.2024
|
Руслан ДЕДУХ
|
Левый берег
|
ЛНЗ (д)
|
6'
|
31', 58'
|
3:1
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