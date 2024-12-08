Оригинальный хет-трик Руслана Дедуха

26-летний полузащитник «Левого берега» Руслан Дедух стал автором первого автогола и дубля своей команды в элитном дивизионе.

Капитан «аистов», совершив «самострел» на 6-й минуте матча с ЛНЗ (3:1), сумел довольно быстро реабилитироваться, сравняв счет на 31-й минуте, а на 58-й и вовсе вывел свою команду вперед. Дедух стал 12-м игроком в истории чемпионатов Украины, поразившим в ходе одного матча и свои, и чужие ворота. Но при этом первым, кто искупил, так сказать, свою вину дублем.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забивавшие в свои и чужие ворота в одном матче в чемпионатах Украины