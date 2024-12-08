«Может прическа». Ибрагимович отреагировал на сравнение с Холандом

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович отреагировал на постоянные сравнения его с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. Швед заявил, что у норвежца – своя история.

Может быть, это прическа. Я не люблю сравнивать игроков, потому что каждый идет своим путешествием и пишет свою историю.

У меня была своя эпоха, я играл по-своему. Сейчас у него своя эра, он играет по-своему. Так что «нового Златана» не может быть.

Я делал свое дело, но срок годности истек. Эрлинг Холанд – отличный игрок и выполняет фантастическую работу», – сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд может стать игроком каталонской «Барселоны», за которую в свое время играл и сам Златан.