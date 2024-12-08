Раньери объяснил отсутствие Довбика в матче против Лечче в Серии А

Главный тренер римской Ромы Клаудио Раньери объяснил отсутствие Артема Довбика в матче «волков» против «Лечче» (4:1) Специалист заявил, что не хотел рисковать здоровьем украинского форварда.

«Грипп, он не может с ним справиться. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу, я не хотел рисковать им. Я не хотел рисковать, выпустив его, чтобы попытаться сделать его доступным для следующего матча», – сказал Клаудио.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 11 строчку турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

Ранее Клаудио Раньери поделился своим мнением о матче против «Лечче», похвалив игроков римской команды.